O Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita' em Portugal vai aumentar 75,15% até 2060, acima da média dos países da OCDE, de 69,97%, segundo um estudo da organização hoje divulgado.

Num relatório prospetivo de muito longo prazo hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) calcula que os maiores crescimentos do PIB 'per capita' (riqueza por pessoa) até 2060 ocorram na Turquia (115,25%), na Eslováquia (90,14%), na Irlanda (84,05%), na República Checa (84,41%), em Israel (83,90%), na Letónia (81,88%) e no México (77,78%).

Menor que o aumento de Portugal, mas acima da média da OCDE, a organização prevê um acréscimo do PIB 'per capita' até 2060 na Colômbia (73,48%).