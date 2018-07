Actualidade

O fundador da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) Eduardo Mondlane participou nos encontros organizados por Nelson Mandela na clandestinidade entre 1945 e 1953, disse à Lusa a autora de um livro que reúne as cartas do líder sul-africano.

Hoje é editado em Portugal o livro "Cartas da Prisão de Nelson Mandela", que junta a correspondência do combatente 'anti-apartheid', coligido pela investigadora sul-africana Sahm Venter, que falou à Lusa sobre as ligações entre os movimentos anticoloniais ao longo do século XX.

Na missiva datada de 1 de Dezembro de 1970, e endereçada à atenção de Sanna Tysie, proprietária do 'Blue Lagoon', Sanna Teyse, Mandela escreve em Afrikaans a questionar se o famoso café-restaurante continuava ainda de pé e a agradecer o papel que o espaço teve como "o ponto de encontro que manteve unidos durante os últimos 25 anos (1945)" os resistentes.