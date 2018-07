Actualidade

A capacidade de financiamento da economia portuguesa foi de 1,4% do PIB no ano terminado no primeiro trimestre de 2018, refletindo a poupança das sociedades financeiras e dos particulares, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

"A capacidade de financiamento da economia refletiu a poupança financeira das sociedades financeiras e dos particulares, respetivamente de 2% e 1,4% do PIB. Esta poupança foi mais do que suficiente para satisfazer as necessidades de financiamento das sociedades não financeiras e das administrações públicas, que atingiram, respetivamente, 1,4% e 0,7% do PIB", refere.

Segundo o BdP, os ativos financeiros líquidos dos particulares e das sociedades financeiras apresentaram um aumento homólogo de, respetivamente, 2,0 e 1,4 pontos percentuais do PIB, refletindo, para além da poupança financeira, as variações nos preços dos ativos financeiros e dos passivos.