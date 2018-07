Actualidade

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje na globalidade a proposta de Orçamento Retificativo, no valor de 49,9 milhões de euros, que o vice-presidente do Governo Regional considerou ser "mais justo e humano, com preocupações sociais".

A proposta de Orçamento Retificativo foi aprovada hoje na globalidade com os votos favoráveis da maioria PS, os votos contra do PCP e do BE, e a abstenção dos restantes partidos (PS, JPP, CDS-PP, PTP e deputado independente [ex-PND]).

O governo insular justificou a apresentação deste Orçamento Retificativo com a "boa" execução financeira das finanças pública e a expectativa da entrega pelo Estado à Madeira de receitas "atempadamente reivindicadas", nomeadamente a captação das verbas decorrentes dos lucros de exploração dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.