Primeiro grupo dos Hells Angels chega ao tribunal cerca das 15

Duas carinhas celulares da PSP chegaram hoje à tarde ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, com alguns dos detidos do grupo de motociclistas Hells Angels, que deverão começar a ser ouvidos por um juiz cerca das 17:00.

As duas carinhas que transportavam os detidos chegaram ao Campus de Justiça sob grande aparato policial, composto por vários elementos da Polícia de Segurança Pública.

Segundo fonte do tribunal, o primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual serão aplicadas as medidas de coação, deverá começar pelas 17:00.