O irlandês Daniel Martin (UAE Emirates) venceu hoje a sexta etapa da Volta a França em bicicleta, entre Brest e Mûr-de-Bretagne, na distância de 181 quilómetros, após a qual o belga Greg van Avermaet (BMC) conservou a liderança.

Martin atacou na curta subida final, de terceira categoria, e completou a tirada em 4:13.43 horas, com um segundo de avanço sobre o francês Pierre Latour (AG2R La Mondiale) e três em relação ao espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que encabeçou o primeiro grupo, no seio do qual chegou Van Avermaet, em 12.º.

O britânico Chris Froome (Sky), que procura o quinto triunfo no Tour, chegou a oito segundos, enquanto o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), dois dos seus principais adversários, foram vítimas de problemas mecânicos na parte final e chegaram a 31 e 53 segundos do vencedor, respetivamente.