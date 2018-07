Actualidade

A investigadora sul-africana Sahn Venter lamentou hoje que o país tenha esquecido as lições de Nelson Mandela, seja em questões de tolerância ou na gestão séria da política.

"A sabedoria deste homem continua a ser muito atual para a África do Sul e o Mundo em geral", afirmou à Lusa a escritora do livro hoje publicado em Portugal "As cartas de prisão de Nelson Mandela".

O país vive um ambiente de agitação civil com uma crise económica persistente e várias acusações de corrupção aos políticos, a maioria deles do partido de Mandela, o Congresso Nacional Africano (ANC).