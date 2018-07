Actualidade

A investigadora sul-africana Sham Venter afirmou hoje que o líder histórico Nelson Mandela esteve sempre convicto da sua vitória na luta 'anti-apartheid', mesmo durante os 27 anos em que esteve preso.

Em entrevista à agência Lusa, em Joanesburgo, a jornalista e autora de "As cartas de prisão de Nelson Mandela", um livro hoje publicado em Portugal, diz que toda a correspondência do antigo Presidente sul-africano mostrava um claro otimismo no sucesso da luta contra o regime racista.

"Isso é evidente nestas cartas e ele trabalhava incansavelmente nesse sentido. Não tenho a certeza se realmente acreditava que um dia viria a ser o Presidente da África do Sul e um líder de estatura mundial", mas "aproveitou ao máximo as oportunidades criadas pelas circunstâncias do momento", afirma a escritora.