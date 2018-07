Actualidade

Os sindicatos espanhóis de tripulantes de cabine de passageiros da transportadora aérea Ryanair entregaram hoje o pré-aviso de greve que terá lugar em 25 e 26 de julho próximos, disse à Lusa fonte dos representantes dos trabalhadores.

Os sindicatos decidiram manter a greve depois de não terem chegado a um acordo com a companhia aérea numa reunião entre as duas partes que teve lugar na terça-feira no Serviço de Mediação e Arbitragem (SIMA).

"A direção da Ryanair não apresentou nada de novo e limitou-se a fazer ameaças sobre as sérias consequências laborais de uma greve que consideram ser ilegal", disse hoje à Lusa António Escobar, responsável para as Relações Externas do Sindicato Independente de Tripulantes de Cabine de Passageiros de Linhas Aéreas (SITCPLA) espanhol.