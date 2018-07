Actualidade

O ministro da Saúde esteve hoje no hospital de S. José reunido com a administração e com profissionais, após a carta de demissão de chefes de urgência da unidade, segundo fonte oficial do Ministério.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial do gabinete do ministro Adalberto Campos Fernandes indicou que a "reunião foi profícua" e que se "abriram pontos de colaboração" entre os profissionais, a administração e o Ministério, sem adiantar resultados concretos.

"Vai agora continuar a haver um trabalho conjunto para continuar a encontrar soluções", acrescentou a mesma fonte.