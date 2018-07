UE/Previsões

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças desvalorizou hoje a revisão em baixa do crescimento da economia portuguesa para este ano, inscrita nas previsões da Comissão Europeia, considerando que revisões de uma décima têm "um significado limitado".

"Revisões de uma décima em previsões são revisões muito pequenas para terem um significado", começou por vincar em declarações aos jornalistas em Bruxelas, após a reunião do fórum dos ministros das Finanças da zona euro, no qual representou Portugal.

Ricardo Mourinho Félix frisou que aquilo que o executivo comunitário diz no documento hoje apresentado é que "no primeiro trimestre do ano houve um crescimento mais lento decorrente de condições meramente conjunturais, e, portanto, que os indicadores de clima económico apontam para que a robustez do crescimento português se mantenha".