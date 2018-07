Mundial2018

O argentino Nestor Pitana, que já dirigiu o França-Uruguai dos quartos de final, foi designado para arbitrar a final do Mundial2018 de futebol, entre França e Croácia, anunciou hoje a FIFA.

Além do embate entre franceses e uruguaios, que os gauleses venceram por 2-0, Pitana já dirigiu outros três jogos: o de abertura, no qual a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5-0, o México-Suécia, também da fase de grupos e que os suecos venceram por 3-0, e o Croácia-Dinamarca, dos oitavcos de final, que os croatas venceram por 4-3 nas grandes penalidades, depois de 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento.

A final do campeonato do mundo está marcada para as 16:00 (horas portuguesas) de domingo, no estádio Luzhniki, em Moscovo.