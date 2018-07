Hells Angels

Um total de 32 arguidos na investigação ao grupo de motociclistas Hells Angels já chegou ao tribunal para identificação, prevendo-se que os interrogatórios só aconteçam na sexta-feira, disse fonte do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o processo ainda não saiu do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), prevendo-se que chegue ao TIC a partir das 20:15.

A fonte do tribunal indicou que o processo de identificação dos arguidos terá de ficar encerrado na próxima madrugada, uma vez que às 07:00 da manhã de sexta-feira expira o prazo de 48 horas para serem levados ao juiz, considerando que as autoridades judiciais entenderam fazer a contagem do tempo a partir do início das buscas, como medida de uniformização para todos os detidos.