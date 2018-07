GP Joaquim Agostinho

O português Rafael Reis (Caja Rural) venceu hoje o prólogo do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho, impondo-se no contrarrelógio de oito quilómetros disputado no Turcifal, para ser o primeiro líder da prova.

Na abertura da 41.ª edição, Rafael Reis, vice-campeão nacional de 'crono' em 2017, completou o percurso 10.33 minutos, a uma média de 45,498 km/hora, enquanto José Neves (W52-FC Porto) foi segundo classificado, a três segundos, e o seu colega australiano Nicholas Schultz o terceiro, com mais 10.

Rafael Reis, que repete o triunfo alcançado no Turcifal em 2016, conseguiu a sua primeira vitória pela Caja Rural, equipa ao serviço da qual cumpre a sua segunda época.