Actualidade

Uma forte explosão foi ouvida esta noite nas proximidades do aeroporto da capital egípcia, Cairo, relatam vários meios de informação.

O sítio na internet do meio Egyptian Streets está a citar um comunicado do Ministério da Aviação Civil, que garante que se trata de um incidente - uma explosão num reservatório de combustível -, ocorrido fora do perímetro e que os voos estão a processar-se com normalidade.

RN // ARA