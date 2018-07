Hells Angels

A identificação dos 58 arguidos do caso Hells Angels hoje presentes a tribunal começou cerca das 22:00, com a juíza a proceder à identificação em grupos de oito, adiantaram à Lusa alguns advogados.

O arranque deste procedimento, que tem que estar concluído até às 07:00 de sexta-feira, esteve inicialmente marcado para as 17:00 de hoje, tendo mais tarde sido adiado para as 20:30, a hora a que apenas deu entrada no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa o processo, remetido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Segundo os advogados, os defensores deverão ter acesso ao processo a tempo de poderem aconselhar os seus clientes a prestar, ou não, declarações em tribunal.