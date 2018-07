Hells Angels

Os 58 arguidos do processo Hells Angels foram todos ouvidos esta noite pelo Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, tendo o último grupo sido identificado às 06:30, disse fonte judicial.

As diligências, disse a fonte, serão retomadas às 15:00 de hoje, podendo as advogados que queiram consultar o processo no Tribunal durante a manhã.

Só a parir das 15:00, disse ainda a fonte judicial, os arguidos dirão se querem ou não prestar declarações.