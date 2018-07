Actualidade

O comércio externo da China registou um crescimento homólogo de 7,9%, nos primeiros seis meses do ano, e fixou-se em 14,12 biliões de yuan (1,8 biliões de euros), segundo dados oficiais hoje divulgados.

Entre janeiro e junho, as exportações chinesas aumentaram 4,9%, enquanto as importações cresceram 11,5%, em relação ao mesmo período do ano passado. No total, a China comprou 6,6 biliões de yuan (850 mil milhões de euros) ao resto do mundo.

O porta-voz da Administração-Geral das Alfândegas da China, Huang Songping, explicou o rápido e constante crescimento do comércio externo com a recuperação económica global e uma economia doméstica estável.