Actualidade

A Argentina pediu à China a detenção e extradição do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Ali Akbar Velayati, para responder no processo por um atentado de Buenos Aires em 1994, indicou a diplomacia argentina.

Este pedido foi apresentado na quinta-feira, um dia antes da chegada, prevista para hoje, de Velayati e do Presidente do Irão, Hasan Rohani, à China. Um pedido semelhante foi feito à Rússia, onde Velayati acompanhou, enquanto conselheiro especial, a deslocação do chefe de Estado iraniano.

Velayati era ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão na época do atentado contra o centro judaico AMIA de Buenos Aires, no qual morreram 85 mortos e 300 feridos. Na Argentina vive a mais importante comunidade judaica da América Latina.