Actualidade

A chuva vai continuar em Portugal continental pelo menos até ao início da próxima semana, uma situação que segundo a meteorologista Ângela Lourenço se deve à posição do anticiclone dos Açores.

Em declarações hoje à agência Lusa, a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que "é normal chover no verão", mas o que é "menos comum" é a persistência de dias em que esta ocorre.

"Se pensarmos no dia isoladamente é uma situação normal. As pessoas falam muito das trovoadas e da chuva, mas é uma situação típica de verão. Aqui o que talvez possa não ser tão comum é a persistência, a sequência de dias em que estas condições meteorológicas se repetem poderá não ser tão comum acontecer", disse.