Um responsável chinês reafirmou hoje o compromisso de Pequim com a desnuclearização da península coreana, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter sugerido que a China poderá interferir nas conversações entre Pyongyang e Washington.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Kong Xuanyou, disse em conferência de imprensa que a China e os EUA têm "mantido uma comunicação e coordenação próximas" na questão da península coreana.

Ao reconhecer que "não vai ser um processo fácil", Kong disse acreditar que se o diálogo for sincero e feito com base no respeito mútuo e igualdade, "todas as questões encontrarão resposta".