Estado da Nação

O primeiro-ministro defendeu hoje que Portugal está melhor do que em 2015 porque houve mudança com uma nova maioria, mas advertiu que o caminho tem de percorrer-se "sem recuos ou impasses" com estabilidade e manutenção da confiança.

Esta foi uma das posições centrais do discurso que António Costa proferiu na abertura do debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, cuja parte inicial foi dedicada a comparar a evolução económica e social registada em Portugal desde que o atual Governo, com suporte parlamentar da esquerda política, entrou em funções.

De acordo com o líder do executivo, a mudança política registada em Portugal, com o fim de um quadro de austeridade, "só foi possível porque se formou na Assembleia da República uma maioria que viabilizou o programa deste Governo e tem viabilizado a sua execução".