O Índice de Preços no Consumidor (IPC) espanhol aumentou em junho 2,3%, em relação a um ano antes, e mais duas décimas do que em maio (2,1%), explicado pelo aumento dos preços dos combustíveis e da fruta e legumes.

A informação publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol confirma o valor avançado há duas semanas e significa a subida anual dos preços mais elevada desde abril do ano passado e uma inflação positiva há 22 meses consecutivos.

A inflação subjacente - sem choques temporários, como o preço do petróleo e dos bens alimentares não transformados - diminuiu uma décima, para 1,0%, ficando 1,1 pontos percentuais abaixo do aumento do IPC (2,1%).