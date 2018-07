Incêndios

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) fez hoje a última adjudicação do conjunto de empreitadas a seu cargo no âmbito da reconstrução de habitações permanentes destruídas pelos incêndios de outubro de 2017.

"As obras a cargo da CCDR-C estão todas adjudicadas, e parte da fiscalização também, tendo grande parte das empreitadas inclusivamente visto do Tribunal de Contas", refere a presidente da Comissão, Ana Abrunhosa, citada numa nota enviada à agência Lusa.

Pelo menos 50 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas na sequência dos incêndios de outubro de 2017 na região Centro, que também destruíram total ou parcialmente cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.