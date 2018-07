Actualidade

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra o presidente da Câmara de Estremoz (Évora), o independente Luís Mourinha, pela prática de cinco crimes de peculato de uso, mas o autarca negou que tenha violado a lei.

"Então o presidente da Câmara de Estremoz é convidado por uma instituição, leva o carro da câmara e isto é crime", questionou hoje Luís Mourinha, eleito por um movimento independente, em declarações à agência Lusa.

A acusação contra o autarca alentejano, que foi divulgada na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, refere que os alegados crimes ocorreram em 2013 e 2014 no âmbito do exercício das suas funções autárquicas.