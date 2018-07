Actualidade

A procuradora-geral da República (PGR) considerou hoje que o tipo de criminalidade do processo Hells Angels, com conexões internacionais e ligações a outras redes de criminalidade, deve "preocupar toda a gente" e não apenas as autoridades judiciárias.

Joana Marques Vidal falava aos jornalistas no final da sessão solene de encerramento do 33º Curso de Formação de Magistrados Judiciais e do Ministério Público (MP), que decorreu no Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa.

Questionada sobre se estava preocupada com a criminalidade que resulta do caso Hells Angels, que levou à detenção de 59 pessoas, a PGR admitiu que sim, acrescentando que essa preocupação deve ser de "toda a gente", pois trata-se de criminalidade violenta, com conexões internacionais e que funciona em redes que "têm interconexão entre si".