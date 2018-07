Actualidade

A Associação das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP CERCO) disse hoje à Lusa que vê a recomendação científica de suspender a pesca da sardinha em 2019 com "revolta e incompreensão".

"É com alguma revolta e incompreensão que constatamos que esta avaliação não integra, com o devido destaque e relevância, os últimos dados científicos do recurso, que demonstram uma significativa melhoria da abundância da sardinha nas águas ibéricas", disse o presidente da ANOP Cerco, Humberto Jorge, em declarações à Lusa.

Para o responsável, a recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) resulta de "um modelo matemático conservador e excessivamente precaucionário, que não integra muitas variáveis, nomeadamente, a social e económica".