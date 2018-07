Actualidade

A introdução de uma linha circular no Metro de Lisboa deverá levar a "uma redução significativa do uso do transporte individual", segundo o Estudo de Impacte Ambiental ao prolongamento da rede entre o Rato e o Cais do Sodré.

De acordo com o estudo, a introdução da Linha Circular "poderá alterar a forma como os utilizadores percecionam a qualidade" do transporte coletivo (TC) na cidade de Lisboa, prevendo que "a utilização do TI [transporte individual], do autocarro e do elétrico" tenha "uma redução significativa, ao passo que aumenta a utilização de outros modos de TC (transporte fluvial e ferroviário), para além do Metro".

A estimativa do número de pessoas que deixará de utilizar veículo próprio é de 1.232.276 no primeiro ano de operação e de 38.545.108 passageiros no período de 30 anos.