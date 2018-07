Hells Angels

Sete dos 58 arguidos do grupo de motociclistas Hells Angels já foram ouvidos pela juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, mas não prestaram declarações sobre os factos que lhes são imputados pela acusação.

Segundo o advogado Paulo Freitas, que defende um arguido de Loulé, o interrogatório aos sete detidos terminou pelas 17:30, faltando outros 13 dos 20 previstos para hoje.

À saída do tribunal, o advogado disse aos jornalistas que a diligência de hoje está prevista terminar pelas 20:00, recomeçando no sábado às 09:00 com a inquirição de mais 28 arguidos.