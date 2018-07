Actualidade

O Sporting anunciou hoje que o futebolista William Carvalho vai representar o Bétis, num negócio que poderá render, para já, 20 milhões de euros aos cofres do emblema lisboeta, apesar do médio ter rescindido com o clube.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting confirmou a ida do internacional português para o clube de Sevilha e revelou que vai receber 16 milhões de euros como montante fixo, mais quatro dependente de objetivos.

"Adicionalmente, a Sporting SAD garantiu o direito a receber 25 por cento dos montantes que o Bétis venha a receber em caso de transferência futura do jogador, 20 por cento dos quais poderão ser adquiridos pelo Bétis por 10 ME, sendo que o Bétis Balompié se obriga a adquirir 10 por cento, por 5 ME, em caso de qualificação do clube para a Liga dos Campeões", adianta a nota.