Hells Angels

O interrogatório judicial de 20 dos 58 elementos detidos do grupo de motociclistas Hells Angels terminou hoje pelas 20:40, sendo retomado no sábado pelas 09:00 no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa com outros 30 arguidos.

Dos 20 arguidos presentes à juíza de instrução nenhum prestou declarações sobre os factos que lhes foram imputados pelo ministério público, segundo várias fontes da defesa.

Para sábado está previsto os interrogatórios começarem pelas 09:00 sendo presentes a tribunal 30 arguidos detidos.