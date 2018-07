Actualidade

O Benfica empatou hoje com o Vitória de Setúbal 1-1, no Estádio do Bonfim, resultado que permitiu aos 'encarnados' conquistarem o Torneio Internacional do Sado em futebol, embora com os mesmos quatro pontos que os sadinos.

A diferença de golos foi o critério de desempate que prevaleceu - as 'águias' venceram os sérvios do Napredak por 3-0 e o conjunto setubalense fê-lo por 2-1 -, permitindo ao Benfica arrecadar o troféu no torneio triangular.

Os golos do encontro foram apontados pelo benfiquista Ferreyra, no primeiro tempo, e pelo vitoriano Vasco Fernandes, na segunda parte.