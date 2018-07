Actualidade

O chefe da antiga guerrilha colombiana das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Rodrigo Londono, pediu desculpas em tribunal às vítimas dos abusos cometidos pelo seu movimento, durante a primeira sessão do seu julgamento, na sexta-feira.

"Pedimos desculpas a todos [vítimas], faremos o impossível para que eles possam saber a verdade sobre o que aconteceu, vamos assumir a responsabilidade que recai sobre nós", disse Rodrigo Londono, conhecido como 'Tymoshenko'.

As declarações de Londono aconteceram no final do primeiro dia do julgamento dos ex-líderes das FARC, previsto pelo acordo de paz concluído com o Governo, em 2016.