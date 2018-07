CPLP/Cimeira

Portugal tem "expetativas bastantes altas" sobre a próxima cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que terá um "nível de representação" alto e aprovará "uma declaração política forte" sobre mobilidade, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Nós estamos com expetativas bastantes altas porque o nível de representação é também o mais alto dos últimos anos", o que Augusto Santos Silva vê como "o melhor sinal do empenhamento de todos no desenvolvimento da comunidade".

O chefe da diplomacia portuguesa falava à Lusa a propósito da XII conferência de chefes de Estado e de Governo, que decorre na terça e na quarta-feira em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.