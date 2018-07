Migrações

O presidente da Assembleia-Geral do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), Uzziel Ndagijimana, considerou hoje que a crise dos migrantes é "uma crise de desemprego" e defendeu uma aposta no emprego dos jovens.

"A crise dos migrantes é uma das mais sérias fragilidades do nosso tempo, que mostra homens e mulheres a morrer nos mares que separam a África da Europa; esta crise é uma crise de desemprego e da falta de oportunidades de emprego para os nossos jovens", disse o ministro das Finanças do Ruanda na abertura do último dia dos Encontros Anuais do Afreximbank, que decorrem em Abuja.

"O plano estratégico do Afreximbank tem iniciativas que lidam diretamente com este problema, tentando ajudar a fomentar o emprego através do estabelecimento de um centro de processamento de exportações, o financiamento do desenvolvimento de megaprojetos e três fundos de investimento para dar apoio financeiro aos exportadores", acrescentou o presidente da assembleia-geral do Afreximbank.