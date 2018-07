Actualidade

O Governo português condenou hoje, "com a maior veemência", o ataque suicida de sexta-feira durante uma manifestação eleitoral no distrito de Mastung, no sudoeste do Paquistão, reafirmando a necessidade de acabar com "todas as formas" de terrorismo.

"O Governo Português condena com a maior veemência o atentado terrorista suicida que vitimou ontem mais de 120 pessoas num comício eleitoral na região de Mastung, no Paquistão", afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

A tutela acrescenta que "o Governo Português apresenta as condolências às autoridades paquistanesas e às famílias das vítimas e reafirma a sua firme condenação do terrorismo sob todas as suas formas".