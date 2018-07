Actualidade

O Afreximbank vai avançar com cerca de 500 milhões de dólares para Angola até final do ano nos setores da aviação e banca, anunciou hoje o diretor do departamento de análise de crédito do banco.

"Estamos a trabalhar com o Governo de Angola em vários projetos, que podem ir até 500 milhões de dólares ou mais até final do ano. A TAAG quer comprar mais alguns aviões, e os bancos também precisam, estamos a falar com eles para vermos como podemos cooperar", disse o diretor do departamento de análise de crédito do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), Samuel Loum.

Em entrevista à Lusa à margem dos Encontros Anuais do Afreximbank, que hoje terminam em Abuja, Samuel Loum explicou que estes 500 milhões serão a primeira tranche de um total de 2.000 milhões de dólares acordados quando o presidente do banco, Benedict Oramah, visitou Angola, há dois meses, e que será disponibilizado até 2020.