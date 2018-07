Tour

O holandês Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo) obteve hoje a segunda vitória consecutiva na Volta a França em bicicleta, ao ganhar a oitava etapa, após a qual o belga Greg Van Avermaet (BMC) conservou a liderança.

Na ligação de 181 quilómetros entre Dreux e Amiens, Groenewegen voltou a dominar o 'sprint' final, batendo o alemão Andre Greipel (Lotto-Soudal) e o colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), segundo e terceiro, com o mesmo tempo do vencedor (4:23:36 horas), tal como o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), tricampeão do mundo, quarto na tirada.

Num dia marcado pela queda do irlandês Daniel Martin (UAE Emirates), vencedor da sexta etapa, que perdeu mais de um minuto, Greg Van Avermaet chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo de Groenewegen, e vai conservar a camisola amarela pelo menos mais um dia, partindo para a nona etapa com sete segundos de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (Sky).