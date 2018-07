Wimbledon

(CORREÇÃO) Londres, 14 jul (Lusa) - O sérvio Novak Djokovic é o segundo finalista em masculinos do torneio de ténis de Wimbledon, em Londres, após derrotar o espanhol Rafael Nadal, em cinco 'sets', com os parciais de 6-4, 3-6, 7-6 (11-9), 3-6 e 10-8. (CORRIGE RESULTADO DO QUINTO E ÚLTIMO PARCIAL: 10-8 E NÃO 10-9)

Esta meia-final começou sexta-feira, mas teve de ser suspensa às 23:00, então com o sérvio a ganhar por 2-1, para ser hoje reatada, finalizando com um total de cinco horas e 16 minutos.

O adversário de Djokovic na final de domingo será o sul-africano Kevin Anderson, que sexta-feira afastou na outra meia-final o norte-americano John Isner, num 'duelo' que durou seis horas e 36 minutos, o segundo mais longo de sempre da era 'open' em Wimbledon.