O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) assinaram um acordo de 950 milhões de dólares para apoiar o investimento com recurso a operações financeiras de 'factoring'.

"O investimento serve para financiar a constituição de músculo financeiro, identificar um conjunto de empresas de 'factoring' que estão a crescer no continente, oferecer consultoria e desenvolver uma plataforma de conhecimento sustentável que apoie este instrumento financeiro no continente", disse o BAD, que é o promotor da iniciativa.

O 'factoring' é uma operação financeira em que o vendedor do produto ou financiador do investimento vende o montante das receitas que espera receber a uma outra entidade, fazendo um desconto para compensar o risco e a segurança no pagamento.