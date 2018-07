Actualidade

Um homem morreu hoje afogado na Praia dos Pescadores, em Espinho, e outras quatro pessoas, aparentemente da mesma família, foram retiradas da água com vida, disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Aveiro.

Cinco pessoas, aparentemente da mesma família, foram retiradas hoje de manhã, pelas 11:18 do mar da Praia dos Pescadores, em Espinho, distrito de Aveiro, e uma das vítimas, um homem, foi retirada da água em "pré-afogamento" e esteve a a receber apoio no local do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas acabou por morrer, confirmou à Lusa fonte do CDOS de Aveiro, referindo que as restatentes quatro pessoas foram consideradas feridos ligeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante do Porto de Leixões, Rodrigues de Campos, referiu que as cinco pessoas foram retiradas do mar por nadadores salvadores da praia adjacente à Praia dos Pescadores, que é uma "praia não vigiada".