Actualidade

O Benfica levou hoje 30 futebolistas para o estágio de cinco dias em Inglaterra, um grupo sem o avançado Seferovic e com um corte de cinco elementos em relação ao início da época.

O ponta de lança internacional suíço não consta do lote de 30 elementos, nos quais já não constam o guarda-redes André Ferreira, o lateral Alex Pinto, o extremo Willock e os avançados Heriberto e João Amaral.

Em Birmingham, onde os 'encarnados' vão estagiar cinco dias, no St. George's Park, a casa do futebol inglês, está o extremo Ola John, que ocupa o 'lugar' do peruano Carrillo, ainda com futuro indefinido.