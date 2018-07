Actualidade

A presidente do município de Barcelona, Ada Colau, apresenta na segunda-feira, na cimeira das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a declaração "Cities for Housing", que reúne metrópoles mundiais que reclamam dos Estados competências e recursos contra especulação imobiliária.

Nova Iorque, Londres, Berlim, Madrid, Paris, Montreal, Barcelona, Cidade do México, Seul, Durban e Amesterdão, entre outras cidades, acordaram um posicionamento internacional conjunto para exigir medidas globais de luta contra a expulsão de moradores dos centros urbanos, exigirem aos Estados competências e recursos contra especulação imobiliária e a contra a gentrificação.

A declaração "Cities for Housing" ("Cidades para Habitação") será apresentada na segunda-feira, pela autarca espanhola, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, no Forum de Governos Locais e Regionais, com início marcado para as 10:00 locais (15:00 em Portugal Continental e Madeira).