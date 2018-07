Actualidade

Quarenta e uma pessoas de origem subsariana que foram resgatadas de uma embarcação, a 40 milhas a sudeste de Motril, chegaram em boas condições de saúde ao porto de Granada, informou hoje a agência de notícias espanhola Efe.

Os migrantes foram assistidos pela Cruz Vermelha, que lhes prestaram os primeiros cuidados de saúde e alimentação.

A Polícia marítima realizou o resgate das 41 pessoas no domingo, depois de um dia intenso de busca e salvamento no mar de Alborão, no Mediterrâneo.