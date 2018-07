Actualidade

Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter registado às 00:08 de hoje perto de Torre de Moncorvo, Bragança, foi sentido, mas não causou vítimas ou danos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O epicentro do sismo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), localizou-se a cerca de seis quilómetros a este do concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

O sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada na região de Torre de Moncorvo.