A produção de petróleo da Galp Energia aumentou no segundo trimestre do ano 21% em termos homólogos, para a qual contribuiu a entrada em operação, no ano passado, da unidade flutuante mais recente do pré-sal brasileiro.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp Energia diz que o indicador de produção líquida ('net entitlement') - após o pagamento de impostos em espécie aos países em que produz e que revertem integralmente para os resultados da Galp - subiu 21% para 106,7 mil barris diários de petróleo.

Por geografias, o crescimento da produção no Brasil (mais 24% para 101,4 barris) mais do que compensou a quebra registada em Angola (menos 15% para 5,3 barris), onde os campos em operação se encontram em declínio, o que deverá inverter-se com a entrada prevista, e já anunciada, de duas unidades de produção flutuantes no projeto Kaombo entre este ano e o próximo.