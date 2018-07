Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) passa ter um conselho para os combustíveis, um órgão consultivo com 21 representantes do universo do gás de petróleo liquefeito (GPL), combustíveis e biocombustíveis, na sequência do reforço de competências.

De acordo com os novos estatutos da ERSE, publicados em Diário da República em suplemento na sexta-feira, o regulador que era composto por quatro órgãos (Conselho de Administração, fiscal único, Conselho Consultivo e Conselho Tarifário) passa a integrar agora um conselho para os combustíveis.

Este novo órgão consultivo específico para o exercício das novas funções da ERSE tem como competências pronunciar-se sobre matérias regulamentares submetidas pelo Conselho de Administração, bem como emitir propostas de aprovação ou alteração dos regulamentos cuja emissão é da competência do regulador.