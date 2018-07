Actualidade

A Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau recebeu, nos primeiros seis meses do ano, 233 pedidos de exclusão de acesso aos casinos, mais 54 do que em igual período do ano passado, foi hoje divulgado.

Do total, 200 pedidos foram de autoexclusão (85,8%), enquanto os restantes 33 (14,2%) foram submetidos por terceiros, de acordo com dados publicados no 'site' da entidade reguladora.

No ano passado, foram registados 376 pedidos de exclusão aos casinos, contra 351 em 2016, 355 em 2015, 280 em 2014 e 276 em 2013.