Migrações

Os 450 migrantes que estavam a bordo de dois navios militares em águas italianas desembarcaram no domingo, disse hoje o prefeito de Pozzallo, a cidade siciliana onde foram recebidos.

"A terrível viagem dos migrantes que estiveram vários dias em dois navios terminou no meio da noite com o desembarque", disse Roberto Ammatuma, prefeito de Pozzallo, no sul da Sicília, citado pela agência AGI.

A decisão do governo italiano segue o compromisso de cinco países da União Europeia - França, Espanha, Portugal, Malta e Alemanha - para cada um deles acolher 50 migrantes.