Actualidade

A balança comercial externa de bens da zona euro registou, em maio, um excedente de 16,5 mil milhões de euros, abaixo do de 19,3 mil milhões do mesmo mês de 2017, segundo o Eurostat.

Na zona euro, as exportações para o resto do mundo recuaram 0,8% em maio, para os 189,6 mil ME, face aos 191,2 mil ME homólogos.

Já no que respeita às importações, estas atingiram em maio os 173,1 mil ME, uma subida homóloga de 0,7% (171,9 mil ME em maio de 2017).